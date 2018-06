Mysterieus gebouwtje ontdekt 16 juni 2018

Tijdens de renovatie van batterij Aachen op provinciedomein Raversyde is een mysterieus gebouw ontdekt. De constructiedatum en functie ervan zijn nog onbekend. "We deden de ontdekking bij graafwerken voor een rolstoelvriendelijk wandelpad", zegt conservator Mathieu de Meyer. "Het gebouw is uit baksteen gemaakt. We lanceerden een oproep via sociale media en kregen wat tips binnen. Het kan om een munitiekelder uit de negentiende eeuw gaan, maar wij vermoeden eerder dat het een Duits bouwwerk uit de Tweede Wereldoorlog is. Er staan al gelijkaardige gebouwtjes in De Panne en De Halve Maan in Oostende. Nog een denkpiste is dat het gebouwd werd door een aannemer van de koninklijke familie." Wie tips heeft, mag contact opnemen via info@raversyde.be. (TVA)