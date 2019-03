Muziekfestival ‘Instant Karma’ strikt Brusselse rapper Zwangere Guy Timmy Van Assche

07 maart 2019

15u26 0 Oostende Op vrijdag 12 en zaterdag 13 april pakt muziekfestival Instant Karma uit met een ijzersterke affiche, zowel in De Grote Post als in zaal Elysée. Blikvanger is zonder enige twijfel de Brusselse rapper Zwangere Guy, maar ook talentvolle artiesten, dj’s en platenbeurs kleuren het programma.

De debuutplaat van Zwangere Guy, ‘Wie is Guy?’, verraadt al meteen waarover de plaat gaat: een zoektocht naar zichzelf. De vooruitgestuurde single ‘Gorik Pt. 1’ met spraakmakende clip liet al vermoeden dat er geen taboes waren. Ten tijde van zijn mixtape ‘Zwangerschapsverlof Vol. 3’ speelde hij al een memorabel concert op Leffingeleuren en vorig jaar was hij er nog te gast met zijn band Stikstof. Nu al is duidelijk dat 2019 het jaar wordt van Gorik van Oudheusden - Zwangere Guy, dus - met twee uitverkochte AB’s en een pak mooie festivalspots, zoals dus Instant Karma op vrijdag 12 april.

West-Vlaamse hiphop

Er valt nog meer te beleven tijdens het festival. Wat te denken van het West-Vlaamse Ntrek, die op verzoek van Zwangere Guy de ‘supporting act’ verzorgd. Ntrek bracht vorig najaar ‘Calping’ uit, in samenwerking met onder meer JtotheC en Brihang. Opener van de vrijdagavond wordt om 21 uur de Belgisch-Portugese Salomé Dos Santos, oftewel Blu Samu. Zij is dé belofte van de Brusselse hiphopscene en verkent een brede muzikale horizon door hiphop met soul, Braziliaanse vibes en funk te combineren.

Tweede plaat The Glücks

Op zaterdag verschuift het zwaartepunt van Instant Karma naar zaal Elysée. Om 20 treden The Glücks op. Oostends duo Tina Ghillebert en Alek Pigor komen hun stevige tweede plaat Run Amok voorstellen. Daarna bestijgt Material Girls het podium, een zogenaamde ‘no wave’ band uit het Amerikaanse Atlanta, die het publiek meeneemt naar de periode vand e B-52's, CBGB’s, The Contortions en Andy Warhol. De avond wordt afgesloten met La Jungle, een van de strafste Belgische livebands van de laatste jaren. Deze gasten uit Bergen brengen extreme rock ‘n roll met invloeden uit noise en techno. Een absolute blikvanger. Tickets en concrete info over de optredens: www.instantkarma.be

Platenbeurs en dj’s

Maar Instant Karma is pas compleet met onder meer een gratis aanbod aan evenementen in de uitgaansbuurt van Oostende. Zo is er tussen 14 en 19 uur doorlopend een platenbeurs in de Langestraat. Om 17 uur is er in café Manuscript een optreden van de prima rockband Hoover III uit Los Angeles, die een flinke streep spacerock en psychedelia brengen. ‘s Avonds halen dj’s hun draaitafel tevoorschijn in verschillende cafés.