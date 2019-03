Mu.ZEE zoekt een nieuwe directeur Leen Belpaeme

20 maart 2019

14u26 0 Oostende Phillip Van den Bossche, de directeur- conservator van Mu.ZEE heeft beslist om andere professionele uitdagingen aan te gaan. Hij was vanuit de Vlaamse Overheid toebedeeld aan Mu.ZEE, maar wil nu iets anders doen. Het museum gaat nu op zoek naar een nieuwe directeur. In afwachting zal schepen Bart Plasschaert de leiding op zich nemen samen met Kristof Janssens, de voorzitter van Mu.ZEE.

Phillip Van den Bossche leidde sinds maart 2007 Mu.ZEE, na de pensionering van ereconservator Willy Van den Bussche van het PMMK. Hij begeleidde het integratieproject van het Museum van Schone Kunsten van de stad Oostende met het PMMK. Phillip Van den Bossche realiseerde als curator een groot aantal tentoonstellingen en publiekstrekkers en richtte twee bijzondere museumvleugels in om de grote Oostendse meesters te eren: James Ensor, Léon Spilliaert en Raoul Servais. Van den Bossche was eveneens curator van drie edities van Beaufort ( 2009, 2012 en 2015) en de eerste Oostendse Triënnale, De Zee, hommage Jan Hoet. Bart Plasschaert apprecieert de inzet van Phillip Van den Bossche voor het Oostendse cultuurleven. “De directeur-conservator heeft een innoverende kijk op de taken en functies van een museum. Hij zette zich ook in op het grotere cultuurverhaal dat we met de Oostendse cultuurpartners willen brengen.”