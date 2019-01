Mu.ZEE breidt collectie uit met topwerk van Georges Vantongerloo Leen Belpaeme

19 januari 2019

14u28 0 Oostende Mu.ZEE heeft het schilderij “Formation de la matière” uit 1951 van Georges Vantongerloo aangekocht. Het past binnen de museumambitie om elk jaar een topstuk te verwerven.

De afgelopen jaren zijn op deze manier onder meer kunstwerken van Jules Schmalzigaug, James Ensor, Léon Spilliaert en Jean Brusselmans aan de collectie toegevoegd. De nieuwe aankoop is vanaf nu te zien in de nieuwe collectiepresentatie “Transform the local. Poetry must be made by all”. Georges Vantongerloo schilderde beweeglijke concentrische cirkels in een soort geordend en punctueel tachisme, met groene, gele, oranjerode en paarsblauwe verftoetsen op een witte ondergrond, het symbool van het onbevattelijke en het lege. “Formation de la matière” is volgens medewerker Barbara de Jong een letterlijke vertaling van de gebruikte techniek. Georges Vantongerloo is de belangrijkste vertegenwoordiger van Belgische abstracte kunst.