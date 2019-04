MS-patiënte geeft demonstratie tai chi op 27 april: “Ik wil breed publiek laten kennismaken met sport die mijn leven veranderde” Leen Belpaeme

18 april 2019

11u15 1 Oostende Op 27 april zal wereldwijd in honderden steden van meer dan 80 landen en 6 werelddelen thai chi en qigong beoefend worden. Ook in Oostende is er voor het eerst een evenement aan de Drie Gapers van 10 tot 12 uur. Bedoeling is om de wereld kennis te laten maken met de voordelen voor de gezondheid. Hannelore Ackaert weet heel goed wat die voordelen zijn. Bij haar werd in 2014 MS of multiple sclerose vastgesteld, waardoor ze enorm vermoeid is, maar door thai chi voelt ze zich beter.

Tai chi is een oude Chinese krijgskunst. De langzame bewegingen, die zeer ontspannen uitgevoerd worden, zijn kenmerkend voor de sport. Hannelore begon met thai chi na een diagnose MS. “Eén van de grootste bijwerkingen bij mij is dat ik constant erg moe ben. Ik kan niet meer werken. Ik heb voor niets meer energie. Het beste voorbeeld was het versieren van de kerstboom. Ik heb dat in 2 dagen moeten doen. Dag 1 hing ik de lichtjes op, waarna ik een uur moest rusten en op dag 2 hing ik de ballen op. De boom was kleiner dan 2 meter en toch lukte het me niet om die in één keer te versieren”, vertelt Hannelore. Sinds ze werkonbekwaam is, volgt ze verschillende uren thai chi-lessen per week. “Doordat de bewegingen zo traag zijn, wordt er niets geforceerd en kan iedereen de lessen bijwonen, ook minder mobiele mensen. Doordat het zo traag is, kom je echt tot rust, je hartslag verlaagt en je spieren en pezen versterken zich doordat je alles beweegt. Daarnaast bouw je kracht en energie op. Bij MS patiënten is die energie heel snel op. Vandaar dat het me niet meer lukt om een kerstboom in 1 keer te versieren. Door thai chi te beoefenen kan ik mijn energie weer aansterken.”

Medicatie

Hannelore zocht de voorbije jaren samen met haar dokter naar de geschikte medicatie om haar ziekte te behandelen omdat de medicatie niet meer doeltreffend was. “Met de ene soort werd ik blind en een andere soort was dodelijk, doordat ik ook drager ben van een bepaald virus. Bij de derde medicatie waren de bijwerkingen zo heftig dat het niet meer leefbaar was voor mij. Ik neem nu weer mijn oorspronkelijke medicatie. Terwijl er drie jaar geleden nog heel wat vlekken bijkwamen in mijn hersenen, is dat nu niet het geval, dankzij tai chi. Die vlekken zijn definitieve hersenletsels die de zenuwbanen beschadigen en zelfs volledig laten verdwijnen. Vandaar de grote vermoeidheid bij MS-patiënten. De hersenen moeten steeds andere zenuwbanen opzoeken om de informatie door te kunnen geven. Ook de vermoeidheid is leefbaarder geworden. Hierdoor kan ik terug beperkt leven en dat is een groot verschil met drie jaar geleden.”

Gezondheidsvoordelen

Hannelore wil nu net als de andere beoefenaars de positieve resultaten die ze bij zichzelf opmerkte delen met de wereld. “Als gepassioneerde tai chi-beoefenaars uit West-Vlaanderen vinden wij dat onze provincie mee op deze kar moet springen. Gezien de gezondheidsvoordelen moeten we een zo breed mogelijk publiek laten kennismaken met tai chi en qigong. Daarom hebben wij met een groep beoefenaars besloten een evenement te organiseren in onze thuisbasis Oostende ter hoogte van de Drie Gapers. Er zijn reeds een tiental leraars uit de provincie die samen met hun leerlingen bereid zijn om een demonstratie en les te komen geven in diverse stijlen en vormen.”