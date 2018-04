Moustache tapt dagelijks mop bij Radio Noordzee 20 april 2018

De bekende moppentapper Jean-Marie Bolle, ook bekend als Moustache, zal voortaan dagelijks te horen zijn bij Radio Noordzee (105 FM). Hij tapt er vlak voor de middag een mop. "Ik laat de luisteraars meegenieten van mijn groot moppenarsenaal", zegt Bolle. "Ik tap al moppen van jongsaf aan. We hadden thuis een café en daar hoorde ik wel eens een mop. Die vertelde ik dan na op school en zo is dat gegroeid", zegt Jean Marie. In de jaren 90 was hij te zien in het bekende moppenprogramma 'HT&D' op VTM en in Afrit 9 (VRT). "In de loop der jaren legde ik zo een databank aan van een paar duizend moppen." Jean-Marie heeft een duidelijke kijk op hoe zijn dagelijkse mop bij Radio Noordzee zal klinken. "Moppen mogen niet kwetsend zijn. Maar het is wel de bedoeling dat de luisteraars minstens glimlachen bij een grap. Dus er zullen ook wel grappen tussen zitten over domme blondjes, het koningshuis of typisch Oostendse situaties. En uiteraard vertel ik de mop in het dialect. Zo komt die het best tot zijn recht." (LBB)