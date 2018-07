Motorrijder raakt gewond na aanrijding 31 juli 2018

Op het kruispunt van de Grintweg met de Gistelsesteenweg kwam het gisteren rond de middag tot een aanrijding tussen een motorrijder en een personenauto.





De bestuurster van een Peugeot had de motorrijder geen voorrang verleend waarna de motard in de flank van de wagen reed en ten val kwam. Omdat hij aanvankelijk zwaargewond leek kwam de MUG-heli overgevlogen en moest een arts hem ter plaatse de eerste zorgen toedienen.





Eenmaal in het ziekenhuis leek zijn toestand beter te zijn dan verwacht en bleek hij eerder lichtgewond te zijn. (JHM)