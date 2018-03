Motorrijder gewond na botsing 21 maart 2018

In Dokter Eduard Moreauxlaan is gisteren iets over 16 uur een motorrijder gewond geraakt na een ongeval. Het kwam tot een botsing met een auto op het kruispunt met de Prins Albertlaan. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en stabiliseerden het slachtoffer. De persoon werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. (BBO)