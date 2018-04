Motorrijder gewond na aanrijding 17 april 2018

Op het kruispunt Gistelsesteenweg met de Grintweg in Stene is het zondag rond 16.30 uur tot een aanrijding gekomen tussen een automobiliste (34) en een motorrijder (29). De automobiliste verliet volgens de politie de Gistelsesteenweg om de Grintweg in te draaien. De tegemoetkomende motorrijder kon de auto niet ontwijken en kwam ten val na een botsing. De man uit Gistel werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht. Daar bleken zijn verwondingen minder ernstig dan gedacht. Beide bestuurders bliezen negatief. (BBO)