Motorrijder crasht onder invloed SIEBE DE VOOGT

13 augustus 2018

Langs de Oudenburgsesteenweg in Oostende is zondagmiddag om 11.45 uur een 27-jarige motorrijder uit Ichtegem ten val gekomen. De man verloor door z'n hoge snelheid de controle over z'n stuur en smakte tegen het asfalt. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Daar bleek hij onder invloed te zijn van drugs en alcohol. De politie stelde een proces-verbaal op.