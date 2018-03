Moslims, holebi's... Iedereen stapt voor vrede 26 maart 2018

02u37 1 Oostende Voor het eerst is in Oostende een Vredeswandeling georganiseerd. De actie is een initiatief van zeventien plaatselijke organisaties, gecoördineerd door VormingPlus Oostende-Westhoek.

Opmerkelijk: de wandeling werd gesteund door bijna alle religieuze gemeenschappen - moslims, katholieken, protestanten, joden, boeddhisten en vrijzinnigen, maar ook door bijvoorbeeld jeugdkringen of organisaties voor mensen met een beperking. Zo'n 300 deelnemers stapten mee. "Veel organisaties in Oostende willen tonen dat ze achter vrede, respect en verdraagzaamheid staan", zegt projectverantwoordelijke Vanessa De Leenheer van VormingPlus. Opvallend was ook de deelname van de Oostendse holebigemeenschap. "Voor sommige groepen is het de eerste keer dat ze met andere gemeenschappen en holebi's samenwerken. Maar het thema was voor iedereen te belangrijk. Daarom heeft elke organisatie haar gevoeligheden overstegen." De wandeling vond bewust plaats enkele dagen na de herdenking van de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel. De optocht startte aan het Sint-Petrus-en-Paulusplein en liep via de Vindictive-, Alfons Pieters- en Karel Janssenslaan naar het Wapenplein. (TVA)