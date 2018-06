Moordende clown langer in cel 16 juni 2018

02u34 1

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van Kevin L. (31) uit Oostende met een maand verlengd. L., bekend als Clown Tobi, bracht op 14 mei in Ettelgem zijn vriendin Caroline D. (46) om het leven met een mes. Hij kon de breuk niet verkroppen. De man belde na de feiten zijn goede vriend en jodelaar Dietwin H. (38) op. Die belde niet de hulpdiensten, omdat L. hem naar eigen zeggen beloofd had zichzelf aan te geven. H. werd eind vorige maand vrijgelaten door de onderzoeksrechter. Kevin L. was zelf niet aanwezig op de zitting. Zijn advocaat wilde geen commentaar kwijt over de reden van de afwezigheid. (SDVO)