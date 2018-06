Moordenares (54) geïnterneerd na aanval met schaar 02 juni 2018

Een 54-jarige vrouw uit Diksmuide is door de Brugse raadkamer geïnterneerd na een moordpoging op haar vriend. In september vorig jaar diende Caroline C. haar vriend in hun appartement in Oostendemet een klein schaartje twaalf steken toe . "Hij vroeg zelf om hem te euthanaseren", beweerde ze achteraf. De man overleefde uiteindelijk de aanval. Een dokter kon bij hem geen terminale ziekte vaststellen die een eventuele euthanasie zou kunnen rechtvaardigen. Volgens de gerechtspsychiater verkeerde C. op het moment van de feiten in een ernstige vorm van geestesstoornis en was ze dan ook niet toerekeningsvatbaar. De voorzitter van de raadkamer vond de kans op nieuwe feiten te groot en beval haar internering. In 1994 kreeg Caroline C. al 15 jaar dwangarbeid voor moord op haar vriendin Marie Gobiet (41) in Moeskroen. Twee jaar eerder goot ze een bijtend product in het gezicht van haar ex-collega. Toen de vrouw probeerde te vluchten, bracht ze haar om het leven met messteken in de rug en borst. (SDVO)