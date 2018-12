Mooiste restaurant van Oostende sluit de deuren Timmy Van Assche

18u01 0 Oostende Na veertien jaar sluit restaurant 't Groote Huys in de Karel Janssenslaan haar deuren. De zaak geldt als een van de knapste van Oostende, met een tijdloos interieur. “De sleutel tot het succes? We hielden steeds vast aan hetzelfde concept", vertellen uitbaters Martine Puype en Eric Hut.

Restaurant 't Groote Huys is een begrip in Oostende. Het pand, gebouwd in 1891, is een stille getuige van de grandeur die de stad ooit kende. Niet alleen de buitenkant oogt fraai, binnen vind je talloze authentieke elementen. Het parket, de mozaïektegels, schoorsteen, lambrisering, trappenhal, ramen, tussendeuren en ga zo maar door; zowat alles doet herinneren aan de periode van de belle époque. Bovendien zochten zaakvoerders Martine en Eric passende meubels, zoals een razend knappe bar, tafels en stoelen. “In 2001 zagen we het pand te koop staan en lieten we deze opportuniteit niet aan ons voorbijgaan. We zijn pas de derde eigenaar van dit pand. Voorheen was het een dokterswoning, in het begin was het eigendom van brouwersfamilie Staessens. Het bouwjaar staat in de schoorsteen vermeld, de initialen van de brouwers vind je nog in de toiletten. Vergis je niet: we hebben drie jaar lang alles gerenoveerd, met respect voor de authentieke elementen. Alle originele ‘features’ werden behouden en onder handen genomen. Onze goesting om hier een horecazaak te openen, werd uiteindelijk te groot en in 2004 openden we 't Groote Huys.”

Tijdloos

Vrij snel groeide de zaak uit tot een succes. Dat zo’n architecturale parel toegankelijk was voor het grote publiek, zorgde voor een absolute meerwaarde in de stad. Maar uiteindelijk staat of valt een horecazaak met de menukaart. “Daarin trokken we resoluut de lijn van standvastigheid. Ons menu is al tien jaar ongewijzigd. Die constante spreekt veel mensen aan. Ze wéten waar ze zich aan mogen verwachten en kennen de kaart. (lachen) Weet je dat er klanten zijn waarvan we al op voorhand weten wat ze precies zullen bestellen? Kijk, er zijn ook klanten die hier als kind kwamen eten en al die jaren later nog steeds genieten van dat ene welbepaalde gerecht. Niet alleen de menu bleef ongewijzigd, ook het interieur, servies en concept pasten we niet aan. Daardoor heeft 't Groote Huys altijd al een tijdloze stijl gekend.” De griet met tomaat en mozzarella, kabeljauwhaasje en zeebaars op vel gebakken zijn de meest gekozen gerechten, net als de zomerse slaatjes. “We zijn al onze klanten, wie dan ook, ontzettend dankbaar voor de mooie tijd. We willen stoppen op een hoogtepunt. Het is leuk geweest. Het horecaverhaal loopt op z'n einde en we gaan nu op zoek naar een nieuwe uitdaging.” Het restaurant sluit definitief op 29 december. Het pand is eigendom van de uitbaters en blijft in privébezit.