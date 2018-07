Mooie weer lokt massa volk naar paardenrennen 03 juli 2018

De zomer in Oostende staat op maandag al enkele jaren gelijk aan paardenrennen in de Wellington Hippodroom. Deze zomer zijn er negen rendagen met paardenrennen en als afsluiter telkens een Vlaamse vedetteparade. De eerste dag gisteren startte al een uur vroeger vanwege de wedstrijd van de Rode Duivels, die 's avonds ook uitgezonden werd op de renbaan. De optredens werden voor één keer vervangen door de uitzending op groot scherm. De bezoekers van Oostende Koerse konden de match gratis meepikken. De rennen zijn dan ook goed gestart. "Het was een topweekend aan zee en heel wat bezoekers zijn blijven plakken. Voeg daar het mooie weer bij en we konden zo'n 4.000 bezoekers verwelkomen 's middags. We hebben dus een goede start genomen", vertelt Olivier Orlans. "En dat smaakt naar meer." (LBB)