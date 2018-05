Mooie kamer, toch moet je ontsnappen OOSTENDENAARS OPENEN ESCAPE ROOM IN THEMA MONTMARTRE LEEN BELPAEME

25 mei 2018

02u52 0 Oostende Kiani Hallumiez heeft al een escape room in Gent en opent nu een tweede in geboortestad Oostende. Kiani heeft de escape room in de Karl Janssenslaan zelf ontworpen. Het thema is Cabaret Montmartre. Wie erin slaagt om in een uur tijd te ontsnappen, kan na het spel van een drankje aan de bar genieten.

Het succes van de escape rooms werd de afgelopen jaren steeds groter. Je kan je al in verschillende steden in groep laten opsluiten in een kamer om daarna een uur lang allerlei raadsels op te lossen en zo een uitweg te vinden. Het is een ideale activiteit voor teambuilding omdat je altijd moet samenwerken. Ook Kiani Hallumiez startte twee jaar geleden met een escape room in Gent. Hij zocht een stad voor een tweede escape room en trekt daarvoor naar zijn geboortestad, Oostende. "Er waren verschillende criteria die meegespeeld hebben voor de keuze voor Oostende. Er is momenteel nog geen andere escape room in de stad. Ik geloof ook echt in Oostende. Er is heel veel te beleven en ook het bloeiende toerisme is een meerwaarde voor ons."





Buitenlandse interesse

De uitgeweken Oostendenaar studeerde voor architect en startte tijdens zijn stage al met zijn concept. "Door mijn opleiding ben ik het gewoon om te brainstormen. Ik ontwikkel de kamers en alle raadsels volledig zelf. Dat heeft zo zijn voordelen, omdat ik er heel wat variatie probeer in te steken. Onlangs heb ik een aanbod gekregen, of ik mijn concept niet wilde verkopen voor een escape room in Engeland. Want ze hadden dingen gezien die ze nog nergens anders hadden gezien. Ik ben niet op het aanbod ingegaan, maar het was wel een hele eer dat ze naar mij kwamen met hun voorstel."





Cedric Heugeu zal de escape room in Oostende runnen. Momenteel is er één kamer voor een groep tot zeven personen, maar tegen 1 augustus zou er al een tweede, grotere kamer opengaan. De eerste kamer is gericht op het thema Cabaret Montmartre. "Als de bezoekers binnenkomen, krijgen ze eerst uitleg en mogen ze al één raadsel oplossen als voorproefje. Die oplossing kunnen ze onmiddellijk gebruiken in de kamer. Die is ingericht in de kelder. We zetten in op een totaalbeleving en hebben de kamer dan ook volledig aangekleed in het thema. Tijdens het spel volgen wij mee via camera's, waardoor we ook tips kunnen geven als de groepen vast zitten. We hebben ook een kleine bar omdat we merken dat de mensen na het spel graag nog wat napraten over hun belevenis. Er hangt ook een scherm waarop ze de inspanningen van de volgende groep kunnen volgen", vertelt Cédric.