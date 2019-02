Mommy’s Bastards Redactie

14 februari 2019

08u00 0 Oostende Februari staat sinds enkele jaren gelijk aan Tournee Minerale. Volgens de website van Toerisme Oostende is Mommy’s Bastards een aanrader voor wie liever geen alcohol drinkt. Dat vraagt om een test.

Mommy’s Bastards is ondertussen al een tijdje open in Oostende en wil de sfeer van New York naar Oostende brengen. Op vlak van interieur is het alvast zeker gelukt. Er zijn heel wat leuke details om te ontdekken tot zelfs de benaming van de toiletten die onbewust een glimlach op je gezicht toveren als je moet kiezen tussen Mommy’s en Bastards. In heel wat zaken heb je een ruime keuze aan alcoholische dranken, maar als BOB wordt je wel eens veroordeeld tot de traditionele frisdrank als je het echt beu bent om water te drinken. In Mommy’s Bastards merk je dat ze zowel op hun gewone kaart, maar ook speciaal voor Tournee Minerale hun best doen om met leuke alternatieve te komen. Op de gewone kaar staat bijvoorbeeld een voortreffelijke homemade iced green tea en homemade lemonade. Je kan ook gaan voor de Wostok ginger-tarragon of de wostok Date-pomgranate. Wij hebben er nog nooit van gehoord, maar alvast die laatst is echt lekker. Ook bij de gins kan je kiezen uit twee non-alcoholische Gin&tonics. Speciaal in februari is er bovendien een ruime keuze aan virgin cocktails, nog meer variaties met alcoholvrije gin en Maes 0%.

De drank zit goed, nu kiezen wat te eten. De kaart van Mommy’s Bastards oogt hip en speels, net als de gerechten. Je kan gerechtjes nemen om te delen. Er worden ook tips gegeven. Je neemt er best eentje als aperitief, twee als een lichte maaltijd en drie als je veel honger hebt. Delen mag, maar moet niet. Er is een ruime keuze en we gaan voor Mommy’s meatballs, to die for en tuna poke om te starten. Beide gerechtjes zien er leuk uit en smaken goed. Ideaal als opwarmertje en delen is inderdaad lastig als het zo lekker is. Bij de gehaktballetjes is de stand dan ook snel vier tegen één. We gaan verder met een hoofdgerecht. Opnieuw is er een goede variatie en zijn er ook gerechten geschikt voor kinderen. Je ziet dan ook dat er heel wat kinderen van verschillende leeftijden meekomen met hun ouders naar Mommy’s Bastards en ze zijn er ook welkom. We gaan voor Israeli couscous salad, die vandaag geserveerd wordt met quinoa. De schotel is gevuld met broccoli, kikkererwten, pesto en pecorino. Het is een frisse maaltijd, ideaal voor als je al heel wat ‘gedeeld’ hebt of net niet. Mijn tafelgenoot gaat voor de Californian chichen burger met guacamole. De burger smaakt voortreffelijk.

Voor wie de zaak graag zelf wil ontdekken moet weten dat je niet kan reserveren. Er is heel wat plaats, maar het geeft ook wat stress want de zaak is ook heel populair. Als je er echt graag wil gaan eten, moet je komen op goed geluk.