Mogelijke leverancier drugsdode in de cel 14 april 2018

Een 30-jarige man uit Oostende zit in de cel als mogelijke leverancier van de vrouw die om het leven kwam na een overdosis drugs.





Het lichaam van Franja V. (33) werd maandag teruggevonden in een pakhuis langs de Sint-Paulusstraat. Ze zou er al twee weken gelegen hebben.





Oostendenaar Mike D. , die de vrouw kende uit het drugsmilieu en ontmoette in kraakpanden in de stad, maakte maandag melding van het overlijden tegen een begeleidster van het afkickcentrum MSOC. Hij zou het slachtoffer al enige tijd voordien hebben zien liggen, maar belde toen niet de hulpdiensten.





De onderzoeksrechter hield D. dan ook aan voor schuldig verzuim én voor het verschaffen van de drugs aan de vrouw. Aan welke verdovende middelen ze precies stierf, moet toxicologisch onderzoek nog uitwijzen. D. ontkent dat hij de drugs leverde. De raadkamer verlengde zijn aanhouding gisteren met een maand. (SDVO)