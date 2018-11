Mogelijk metaal in ciabattabroodjes Fresh Spegelaere 19 november 2018

Supermarktketen Fresh Spegelaere - met vestigingen in Oudenburg, Oostende, Jabbeke en Eernegem - en voedselagentschap FAVV roepen ciabattabroodjes van het merk Panitaly terug. In de broodjes, om af te bakken in de oven, zitten mogelijk deeltjes metaal. "De levering, ongeveer elf palletten, is zeven dagen geleden binnengekomen. Gelukkig is nog maar een zestal dozen in verkoop gegaan en zijn daarvan slechts enkele broodjes verkocht. Wij roepen die mensen op om de broodjes terug te brengen. Iedereen krijgt zijn geld terug", zegt medezaakvoerder Kristof Spegelaere. De metaaldeeltjes zijn mogelijks in de ciabatta geraakt door een machinebreuk in de Italiaanse afdeling van producent Délifrance. Dat werd pas later opgemerkt. "Voor ons dit uiteraard een ongelukkig geval van overmacht. We zijn vooral opgelucht dat de broodjes bijna nog niet verkocht zijn", aldus Kristof Spegelaere. Alle palletten met broodjes van Panitaly worden teruggebracht naar Italië en vernietigd. (BBO)