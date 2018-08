Moeilijke man 02 augustus 2018

02u34 0

Tijdens een tussenkomst van de politie in de Kadzandstraat in Oostende dinsdagavond rond 23 uur daagde een 36-jarige de politie uit. Hij bleek voor geen rede vatbaar. De man werd opgesloten in de cel wegens het verstoren van de openbare orde. (JHM)