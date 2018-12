Moeilijk jaar voor Vlaamse visveiling: aantal aangevoerde vis daalt met ruim 12 procent Timmy Van Assche

30 december 2018

21u59 0 Oostende In 2018 zag de Vlaamse Visveiling 14.400 ton vis aangeland worden. Dat is 12,1 procent minder in vergelijking met 2017. De redenen voor de daling zijn van verschillende aard.

In 2017 werd 16.400 ton vis aan land gebracht in zowel Oostende als Zeebrugge. Maar dit jaar ligt het cijfer een flink stuk lager: 14.400 ton. Opvallend: alleen in Zeebrugge worden verliescijfers genoteerd - met 8.500 ton in 2018 tegenover 10.700 ton in 2017. In Oostende werd dit jaar 5.900 ton aangeleverd en dat iets meer dan in 2017, toen 5.700 ton werd verhandeld. De gemiddelde prijs per kilogram vis zat met vijf procent in de lift. De Visveiling spreekt dit jaar van een omzet van 60,7 miljoen euro, tegenover 65,5 miljoen euro vorig jaar - een verschil van 7,4 procent.

Verschillende oorzaken

Wat veroorzaakt nu die dalende cijfers? Vooreerst waren er twee ongevallen met vaartuigen op zee. Bovendien was een vijftal schepen buiten strijd door onderhoud en herstellingen. Nog andere vissersschepen maakten de omschakeling naar andere visserijtechnieken. De Visveiling spreekt ook van mindere vangsten en aanlandingen in het buitenland, vooral Nederland. Alle tezamen staat de Vlaamse Visveiling voor een resem uitdagingen. Om rendabel te blijven, heeft de veiling namelijk 17.000 ton nodig van de Belgische vissersschepen om rendabel te blijven voortwerken in Oostende en Zeebrugge en om investeringen mogelijk te maken. Dat schreef de veiling al in een rapport eerder in december.