Moeder en schoondochter op dievenpad 26 mei 2018

Een vrouw van in de 60 en haar schoondochter uit Oostende blijven het dievenpad bewandelen. In december kreeg mater familias M.D. nog 7 maanden cel en haar schoondochter V.D. een werkstraf van 60 uren omdat ze meerdere winkeldiefstallen pleegden in Zedelgem en Oostende. Ze stalen er tabak en speelgoed. Deze keer moesten ze zich in Veurne verantwoorden omdat ze er op 25 april vorig jaar in het Kruidvat voor 102 euro aan douchegel en scheerapparaten stalen. "We spreken toch van een kleptomane", sprak de rechter. "Sinds 1982 werd ze al tienmaal veroordeeld voor diefstallen." Samen met haar schoondochter stalen ze ook al kinderspeelgoed in Dreamland. Ze riskeren nu 6 en 8 maanden cel en 800 euro boete. De rechter stelde de zaak uit naar 26 oktober, omdat hij eerst wil kijken of V.D. haar werkstraf goed vervult. (JHM)