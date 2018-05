Moeder en kinderen naar ziekenhuis na keukenbrand 07 mei 2018

02u35 0

Bij een brand in een appartementsgebouw langs de Torhoutsesteenweg gisteren vlak voor de middag moesten een moeder en haar twee kinderen naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Even voor 11 uur stak de moeder in de flat op de zevende verdieping een frietketel aan, maar ze verloor de frietpot uit het oog. De ketel raakte oververhit en veroorzaakte een brand in de keuken. Een vierde persoon die in de flat aanwezig was probeerde de brand nog te blussen, maar raakte gewond aan de arm. Bij aankomst van de brandweer kwam er al een dikke rookwolk door de ramen naar buiten. Zowel de moeder als haar twee kinderen ademden te veel rook in en moesten naar het ziekenhuis voor verzorging. De brandweer kon het vuur op de zevende verdieping vrij snel blussen, maar de schade in de keuken is aanzienlijk. Het appartement is evenwel niet onbewoonbaar, enkel de keuken moet hersteld worden. (JHM)