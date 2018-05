Moeder en dochter voor rechter na acht winkeldiefstallen 09 mei 2018

Een 61-jarige moeder en haar dochter uit Oostende stonden samen voor de strafrechter in Brugge. Het duo had tijdens ware strooptocht uit acht heel wat kledij gestolen. Dochter N. had zelfs speciaal een magneet gekocht om de beveiliging van de kledij los te kunnen maken. De twee hadden ook een handtas met aluminiumfolie aan de binnenzijde. In totaal stalen ze voor meer dan 1.000 euro aan kledij. Op 9 juni sloegen ze toe in de Zeb, Envogue, Sports Direct en de A-mode. In de laatste zaak sloegen ze tussen 24 februari en 9 juni, toen ze betrapt werden, meermaals toe. "Ze pleegden de feiten omdat ze allebei moeten rondkomen met iets meer dan 1.000 euro per maand. Ze wilden ook eens wat duurdere kledij hebben en lieten zich verleiden", sprak hun advocaat. Vonnis op 12 juni. (JHM)