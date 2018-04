Moeder (33) stierf aan overdosis fentanyl 19 april 2018

De 33-jarige vrouw uit Oostende die op maandag 6 april dood werd teruggevonden in een verlaten pand in de badstad, stierf aan een overdosis fentanyl. Dat maakte het parket van Brugge gisteren bekend, aan de hand van de resultaten van het autopsieverslag. "Fentanyl is een bestanddeel van Durogesic, een krachtig pijnstillend geneesmiddel in de vorm van pleisters om ernstige langdurige pijn te behandelen. Durogesic is overigens enkel via doktersvoorschrift te verkrijgen. Vermoedelijk heeft het slachtoffer de fentanyl in gel-vorm van de pleisters gewreven, op zilverpapier gelegd en vervolgens verhit. De gassen werden wellicht geïnhaleerd, vergelijkbaar met het 'chinezen' van heroïne", aldus het parket van Brugge. Inname van fentanyl is niets nieuws onder zware druggebruikers. Vrijdag werden door de onderzoeksrechter twee personen aangehouden in deze zaak, voor schuldig verzuim en het afleveren van verdovende middelen met de dood tot gevolg. Beide waren bekend in het Oostendse heroïnemilieu. Slachtoffer F.V. laat een 11-jarige dochter na. (BBO)