Modieuze pop-up ten voordele van 'sterrenouders' 26 mei 2018

Twee Oostendse vrouwen organiseren op 3 juni 'A Sunday Moment' in De Grote Post, een gratis shopping event voor het goede doel. Het initiatief komt van Fleur Sabbe van Topwijf en van Karin Gesquière. De opbrengst gaat naar 'Boven de Wolken'.





Fleur stampte enkele jaren geleden het lifestylemerk Topwijf uit de grond en bracht haar merk in de kijker via diverse pop-ups in Vlaanderen. Karin blogt al drie jaar als 'Mom Runs The City', waarbij ze sportieve verhalen afwisselt met een gezonde portie travel en lifestyle nieuws. In de pop-up mogen bezoekers zich verwachten aan een winkelaanbod beauty, fashion & lifestyle. "Het standgeld van alle deelnemers gaat integraal naar Boven De Wolken, maar tijdens het event organiseert elke standhouder ook een unieke verkoopsactie ten voordele van het goede doel. Boven De Wolken is een vzw van professionele fotografen die sterrenouders waardevolle foto's van hun overleden baby schenken", lichten de twee toe. De meeste standhouders zijn van Oostendse bodem. Naast deze tijdelijke markt is er een Closet Sale Corner waarbij Karin en nog enkele vrouwen uit Oostende hun garderobe uitdunnen en hun items verkopen. (LBB)