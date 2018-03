Miroir haalt nog eens uit naar inplanting stadsrandbos 01 maart 2018

02u38 0

Yves Miroir zetelde tijdens de gemeenteraad maandag voor het eerst op de banken van de oppositie sinds zijn overstap naar Groen. Hij had onmiddellijk een interpellatie klaar onder de noemer: 'Natuur, een last?', waarin de inplanting van het crematorium in het stadsrandbos aan bod kwam. "De gebouwen van het nieuwe crematorium komen niet op de terreinen van de voormalige steenbakkerij, maar in het hart van het bos naast een vijver waar enkele waardevolle diersoorten broeden. De parking ligt op 250 meter in het bos. Men verwacht dagelijks zo'n 300 auto's, op zaterdag zelfs het dubbele", aldus Miroir. Hij deelde ook een petitie uit onder noemer, 'Red het bos'. Het comité Stadsrandbos verzamelde al 1000 handtekeningen om de inplanting alsnog te wijzingen. Nochtans zijn de werken al gestart. "Het voorstel was om het plan om te draaien en de parking op 50 meter van de Grintweg in te planten, maar dat werd afgevoerd." (LBB)