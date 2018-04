Miriam Maes knipoogt naar James Ensor 05 april 2018

02u45 0

In Muzee Oostende is tot 30 april een werk te zien van Miriam Maes uit Leffinge. 'I'll meet you in the Blue Room' heeft ze gemaakt als een dialoog met het werk 'Een mooi hoekje bij mij thuis' van grootmeester James Ensor. Het stond in de sterren geschreven dat Miriam Maes ooit naar Ensor zou verwijzen. "Als kind heb ik vaak het Ensorhuis getekend, en mijn grootmoeder heeft ooit op de Zeedijk van Oostende Ensor ontmoet. In 'I'll meet you in the Blue Room' heb ik een detail van het typische behangpapier in het Ensorhuis uitvergroot weergegeven." Meer over de kunstenares op www.miriammaes.be.





(BPM)