Ministers op bezoek bij kunstenaar Yves Velter 29 januari 2018

02u29 0 Oostende Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz bracht zaterdag een bezoek aan de verschillende kunstenaars in de regio. Bij de Oostendse kunstenaar Yves Velter kreeg hij het gezelschap van collega-minister en Oostendenaar Bart Tommelein. Die laatste is een fan van het werk van de kunstenaar. Gatz ging ook langs bij Irénée Duriez uit Ichtegem en William Sweetlove in Oostduinkerke.

"Ik ga elke maand op zaterdag op bezoek bij enkele kunstenaars. Deze keer was het een West-Vlaams dagje. Het biedt een meerwaarde om eens op het gemak met de kunstenaars te spreken over hun werk in hun eigen atelier. Ik kan me op die manier beter een beeld vormen van waar die mensen mee bezig zijn", vertelt Gatz.





Yves Velter vertelde in zijn atelier in de Romestraat over de symboliek in zijn werk, over hoe de mens centraal staat en hoe hij probeert om bepaalde thema's zoals identiteit en zelfonderzoek vorm te geven. Ondertussen luisterden de ministers aandachtig. Velter was vereerd dat de minister langskwam.





"Het is een positief signaal want er gaat veel aandacht naar podiumkunsten, terwijl er ook op vlak van hedendaagse beeldende kunst heel wat potentieel is", vertelt Velter. (LBB)