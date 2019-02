Miniserie ‘Ostenders’ levert AZ Damiaan succes op: “Ruim 460 sollicitaties in een maand” Timmy Van Assche

26 februari 2019

16u22 0 Oostende Ostenders, de online miniserie die het AZ Damiaan lanceerde om zich als werkgever in de kijker te zetten, levert het gewenste resultaat op, zo laat het ziekenhuis weten. De laatste van zes afleveringen kan je morgen (woensdag) bekijken.

Halfweg januari lanceerde AZ Damiaan de minireeks waarin de eigen medewerkers de hoofdrol spelen. Alle troeven van het ziekenhuis als werkgever worden hierin belicht. “Om het juiste talent te vinden, moet je opvallen. Met Ostenders gingen we voor een creatieve aanpak en dit overtrof nog voor de ontknoping van de serie alle verwachtingen”, zegt woordvoerder Kevin Mollet. “In een maand tijd stroomden er ruim 460 sollicitaties binnen. Dat is meer dan dubbel zoveel als in een gelijkaardige periode de voorbije jaren. De eerste drie dagen na de lancering van de campagne telden we al zeventig sollicitaties. Sinds de start van de campagne hebben we 38 vacatures opengezet. Daarvan zijn er nu 24 ingevuld. In totaal werden er 29 nieuwe ‘Ostenders’ aangeworven en lopen er nog heel wat gesprekken.” Ook de bezoekers naar onze website en interactie op social media steeg spectaculair, meldt het ziekenhuis.

Geslaagde campagne

“De miniserie is een unieke manier om de collegiale sfeer in ons vernieuwde ziekenhuis aan iedereen te tonen”, zegt Nathalie Vanlerberghe van de dienst human resources. “Ik denk dat we zonder blikken of blozen mogen zeggen dat we een heel geslaagde start van de campagne achter de rug hebben en het Damiaan als aantrekkelijke werkgever op de kaart hebben kunnen zetten. We werden van bij de lancering overweldigd door de vele media-aandacht op televisie, radio en de geschreven vakpers.” Op www.ostenders.be kan je alle vacatures bekijken.

Spannende ontknoping

Morgen, op 27 februari, kan je om 16 uur op www.ostenders.be te ontknoping van de reeks ontdekken. Slaagt ICT’er Antoon erin om z’n vriendin en apotheekassistente Joyce ten huwelijk kan vragen met de hulp van zo’n 50 collega’s? “Iedereen schittert elk in hun eigen rol”, vertelt Vanlerberghe. “Iedereen is benieuwd naar het einde. Zes afleveringen lang volgden we Antoon doorheen het hele ziekenhuis. Zo tonen we welke soort jobs er bij ons allemaal zijn. We zoeken namelijk niet alleen verpleegkundigen, maar bijvoorbeeld ook IT-profielen of mensen voor de schoonmaak- en keukenploeg”, vult Mollet nog aan. Het personeel kreeg vanmiddag in primeur de laatste aflevering te zien.

Vervolg

‘Ostenders’ is een samenwerking tussen communicatiebureau d-artagnan en productiehuis Geronimo. “De serie is te bekijken op de Facebookpagina van Az Damiaan en www.ostenders.be . De serie is echter geen eindpunt en binnenkort lanceren we op basis van ‘Ostenders’ nog diverse leuke initiatieven”, besluiten ze bij het Damiaan.