Minimale schade na brand in keuken restaurant JHM

03 maart 2019

17u54 0

In een restaurant langs de Leopold II-Laan in Oostende brak zondagmiddag brand uit. Rond 13 uur bleek het bekken van het fornuis in de keuken er vuur te hebben gevat. De brandweer van Oostende repte zich ter plaatse en kreeg de brand snel onder controle. De schade in de keuken is minimaal. Er moest niemand van de aanwezige eters of iemand anders in het gebouw geëvacueerd worden.