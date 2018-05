Mindervalide boos op Gamma: rekken bezetten parkeerplaatsen 04 mei 2018

Er is commotie ontstaan rond de mindervalidenparkeerplaatsen aan de Gamma in de Torhoutsesteenweg in Oostende. Die worden sinds enkele dagen namelijk ingepalmd door rekken met plantjes, waardoor ze niet meer toegankelijk zijn. "Mijn vader heeft een spierziekte en problemen met zijn evenwicht. Hij heeft een mindervalidenkaart en vindt het niet kunnen dat de plaatsen worden bezet door rekken met planten. Dat is respectloos ten aanzien van mindervaliden", stelt Gunther Moreau. Hij ging verhaal halen bij Gamma en lichtte er zelfs de politie over in. Bij wet is het namelijk verplicht om minstens twee mindervalidenplaatsen te voorzien op een publieke parking. "Slechts een keer per jaar verkopen we planten. We kunnen die moeilijk ergens anders dan voor onze ingang plaatsen om aan te prijzen. Het was niet onze bedoeling om mindervaliden te benadelen", reageert de winkelverantwoordelijke in Oostende. "Ons personeel helpt mindervaliden steeds met het in- en uitladen en tien meter verder is er steeds parking beschikbaar. De wijkagent is inmiddels langsgekomen. Er is uiteindelijk beslist dat er op vrijdag een parking vrij komt en tegen zaterdag zijn alle plantenrekken verdwenen", reageert de verantwoordelijke. (BBO)