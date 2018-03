Minderjarigen stelen in kleedkamers 01 maart 2018

Twee diefjes van 16 en 17 jaar werden dinsdagavond rond 20 uur betrapt toen ze inbraken in de kleedkamers van de voetbalterreinen op het sportpark De Schorre in Stene. "Een derde persoon sloeg op de vlucht, maar is intussen geïdentificeerd", zegt de politie van Oostende. Er werd een pv opgesteld en de jongeren worden verhoord. (BBO)