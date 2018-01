Minderjarigen geklist na diefstallen 02u47 0

De politie heeft gisteren tot twee keer toe minderjarige winkeldieven betrapt in Oostende. Iets voor het middaguur verwittigde het personeel van een kledingwinkel op het Wapenplein dat drie minderjarigen met kledij buiten gegaan waren zonder te betalen. De politie kon het trio verderop vatten. "Het ging om minderjarigen van 13, 14 en 15 jaar", vertelt Carlo Smits, woordvoerder van de politie van Oostende. Kort voor 14 uur kwam nog een melding van diefstal binnen. Een winkeldetective van een supermarkt in de Torhoutsesteenweg betrapte twee jongeren op heterdaad. "Daar ging het om twee vijftienjaren. In beide gevallen werden de ouders verwittigd en werd een pv opgesteld", zegt Smits. Kort na 14 uur werd nog een diefstal gesignaleerd, in een winkel in de Adolf Buylstraat. Daar bleken verzorgingsproducten gestolen, door een 57-jarige vrouw. Ook daar deed de politie vaststellingen. (BBO