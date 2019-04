Minderjarige meisjes betrapt op diefstal van juwelen in supermarkt Bart Boterman

19 april 2019

16u37 0 Oostende Twee minderjarige meisjes werden vrijdagmiddag betrapt op diefstal van goedkope juwelen in de supermarkt Carrefour in de Alfons Pieterslaan in Oostende.

Het winkelpersoneel had de meisjes al in de gaten toen ze de juwelen wegstaken in de zakken van hun kledij. Aan de kassa boden ze enkele andere koopwaar aan, maar de juwelen probeerden ze mee te smokkelen zonder betalen. Het personeel verwittigde de politie. Die kwam tussenbeide om te bemiddelen. De juwelen werden teruggegeven en de ouders kwamen hun dochters ophalen.