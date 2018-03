Minder leegstand, maar ook minder winkels AANTAL HANDELSZAKEN MAG DALEN DOOR CONCURRENTIE ONLINE, STELT ECONOMISCH HUIS LEEN BELPAEME

03 maart 2018

02u42 0 Oostende Het aantal leegstaande handelspanden is vorig jaar met 10,84 procent gedaald in Oostende. Maar er zijn ook gewoon minder handelspanden: van 2.113 naar 1.986. "Een bewuste keuze", zegt Gunther Vanpraet van het Economisch Huis. "We hebben minder winkels nodig door de concurrentie van onlineverkoop."

Uit een studie van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen blijkt dat Oostende op 1 januari 2018 in totaal 1.986 handelspanden telde. 181 van die panden stonden op dat moment leeg. Dat is een positieve trend in vergelijking met een jaar eerder. Toen waren er nog 2.113 handelspanden, waarvan er 203 leeg stonden. Als we terugkijken naar de cijfers van de jaren voorheen, waren in 2015 slechts 174 panden leeg en steeg dat aantal fors naar 224 in 2016. Ondertussen er weer een dalende trend. "Er waren in die periode heel wat faillissementen in de horeca. En omdat een groot deel van de handelspanden voor de horeca bestemd is, waren er dan ook minder ingevuld", licht Gunther Vanpraet, directeur van het Economisch Huis, toe. In 39,2 procent van de gevallen gaat het om panden die maximaal één jaar leeg staan. Bij 37 procent is dat langdurige leegstand (tussen één en drie jaar) en in 23,8 procent om structurele leegstand (drie jaar of meer).





Voordelig huurtarief

Oostende is de enige West-Vlaamse centrumstad waar het aantal leegstaande panden is gedaald, maar de stad heeft - op Kortrijk na - nog altijd het hoogste percentage leegstand. Het Economisch Huis voerde al enkele maatregelen uit om de leegstand te verminderen. "En die maatregelen leveren nu ook op", vertelt de directeur van het Economisch Huis. "Er konden enkele panden ingevuld worden met 'Start to success', waardoor beginnende zaken een voordelig huurtarief krijgen. Er is ook een betere telling, waardoor meer eigenaars een leegstandstaks moeten betalen. De eigenaars doen dan vaak ook meer moeite om hun handelspand verhuurd te krijgen. We proberen ook zelf investeerders aan te trekken en te 'matchen' met eigenaars of makelaars."





Liever kantoren

Het percentage leegstand ten opzichte van het aantal panden daalt maar licht van 9,6 naar 9,1 procent. Dat komt omdat er ook minder handelspanden zijn. "Dat is ook een van onze maatregelen. We hebben een winkelkerngebied afgebakend, waarin we de winkels willen concentreren. Het is eigenlijk niet meer interessant om een zaak te starten in de zijstraten. We zeggen dat ook eerlijk tegen eigenaars. Ze concentreren zich beter op het creëren van bijvoorbeeld kantoorruimte, want daar is wel nood aan. Door de concurrentie van de onlinezaken is gewoonweg minder vierkante meter winkelruimte nodig. Maar leegstand creëert een negatief gevoel en vermindert de beleving, we willen het aantal niet-ingevulde panden daarom zo veel mogelijk verminderen."