Milow na GAS-boete: "Heisa totaal overdreven" ZANGER EN Q-PRESENTATOR LOKKEN DUIZEND MENSEN DE ZEE IN BART BOTERMAN

28 juli 2018

02u37 0 Oostende "Een principekwestie en het was gewoon té gevaarlijk." Zo verwijst commissaris Carlo Smits naar de GAS-boete die zanger Milow en een presentator van Qmusic krijgen. Op het einde van het Sunset Concert bij het Q-Beach House doken ze in zee en riepen de fans op om te volgen. Plots zwom Milow samen met duizend man rond.

Woensdagavond besloot Milow alias Jonathan Vandenbroeck (37) zijn schoenen uit te trekken tijdens het laatste nummer, niet toevallig 'Dance On The Ocean'. "Iedereen die mee wil zwemmen, kom maar mee", riep hij, terwijl de band verder speelde. Een duizendtal toeschouwers van de achtduizend aanwezige fans volgden. Een ware apotheose van het concert, maar niet volgens de politie van Oostende. Die vond dit ronduit gevaarlijk, onverantwoord en laat het niet onbestraft. Milow krijgt een GAS-boete van 250 euro, net zoals Q-presentator Vincent Fierens.





"Voor ons is dit een principekwestie. Het is ronduit gevaarlijk om duizend man in zee te lokken zonder toezicht. We moeten een signaal geven", reageert commissaris Carlo Smits. Milow vindt van niet. "Op de beelden is te zien dat het water rimpelloos was. Gevaarlijk vond ik het alleszins niet. De heisa is absoluut overdreven", zegt Milow. "Maar aangezien ik nog geen GAS-boete heb ontvangen, wil ik er eigenlijk verder niet op reageren. Ik vernam trouwens via de media dat ik een GAS-boete krijg", aldus een korte reactie van de Leuvenaar. Die GAS-boetes worden nog opgemaakt door de politie.





"Zwemmen in zee na 18.30 uur is verboden omdat er geen toezicht van de strandredders meer is. Natuurlijk gaan wij niet patrouilleren op het strand om iedereen die 's avonds verfrissing zoekt een GAS-boete te geven. Maar als er problemen van komen, hebben wij wel de wetgeving achter de hand", legt commissaris Smits uit. "Als wij 's morgens iemand levenloos aantreffen bij de waterlijn, wat dan? We moeten een signaal geven", aldus Smits.





Volgens hem is het de politie niet om de boetes te doen, maar willen ze mensen doen beseffen dat zoiets niet kan. "Vermits Milow en de presentator opriepen om massaal te volgen in zee, krijgen zij een GAS-boete. Fans hoeven niet te vrezen. Wellicht heeft Milow in al zijn enthousiasme er totaal niet bij nagedacht. Maar het kon slecht hebben afgelopen. De hulppost van het Rode Kruis had bijvoorbeeld eerder die avond de handen vol met verzorgingen van mensen die vielen op de golfbreker en schaafwonden of breuken opliepen", aldus Smits. De politie zal samenzitten met de organisatoren van de Sunset Concerts van Q om goede afspraken te maken. "Het was een impulsief moment, ingegeven door de artiest en ontstaan door de tropische hitte en de euforie na het fantastische optreden", verklaart woordvoerster Anja Peleman van Qmusic. "De veiligheid van het publiek staat voorop bij onze evenementen. Bij volgende concerten zullen we rekening houden met dergelijke scenario's, in nauwe samenwerking met de betrokken diensten van de stad Oostende."