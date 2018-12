Milde straf voor zwakbegaafde inbreker JHM

04 december 2018

Een 33-jarige man uit Oostende, naar eigen zwakbegaafd kreeg van de Brugse strafrechter een milde straf nadat hij op heterdaad betrapt werd tijdens een inbraak. Hij moet een werkstraf van 46 uren uitvoeren. Een politiepatrouille merkte op 20 juli vorig jaar op dat L.M. buiten aan een woning stond met een walkie-talkie in de hand. Binnen was K.V. de woning aan het doorzoeken. Ze bleken al een zaagblad, moersleutel en tang uit een aanhangwagen te hebben gestolen toen ze in de boeien werden geslagen. Bovendien hadden ze ook al fietsen gestolen die het duo heelde. L.M. wordt ook nog vervolgd omdat hij tweemaal betrapt werd met een hoeveelheid harddrugs. Daarvoor kreeg hij 7 maanden cel en 8.000 euro boete, beiden volledig met uitstel. “Die man is mentaal zwakbegaafd en laat zich enorm beïnvloeden door de anderen. Dat in combinatie met zijn jarenlange drugsverslaving, waar hij nu van af is, maakt dat hij de feiten pleegde”, meent zijn advocaat. K.V. zelf kreeg bij verstek 1 jaar cel en 800 euro boete.