Milde straf na 8 winkeldiefstallen 13 juni 2018

02u32 0 Oostende Een 61-jarige moeder en haar dochter van rond de 30 uit Oostende zijn mild gestraft door de Brugse strafrechter nadat ze een ware strooptocht hielden en uit 8 winkels heel wat kledij stalen.

Dochter N. had zelfs speciaal een magneet online gekocht om de beveiliging van de kledij los te kunnen maken. En samen met moeder A. beschikte ze over een handtas waar aan de binnenzijde aluminiumfolie was gekleefd. In totaal stalen ze voor meer dan 1.000 euro aan kledij.





Wat duurdere kledij

Op 9 juni sloegen ze toe in de Zeb, Envogue, Sports Direct en de A-mode. In de laatste zaak sloegen ze tussen 24 februari en 9 juni - toen ze betrapt werden - meermaals toe. "Ze pleegden de feiten omdat ze beiden moeten rondkomen met iets meer dan 1.000 euro per maand. Ze wilden ook eens wat duurdere kledij hebben en lieten zich verleiden", sprak hun advocaat. De procureur erkende dat beiden zich volledig herpakt hebben. Dochter N. kreeg een werkstraf van 60 uur, de moeder de gunst van de opschorting.





(JHM)