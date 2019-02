Michel Kemp overleden, de man die boekhandel Corman opnieuw op de kaart zette Timmy Van Assche

18 februari 2019

17u02 5 Oostende Cultuurminnend Oostende treurt om het overlijden van Michel Kemp. Hij was jarenlang uitbater van boekhandel Corman en zette de unieke winkel weer op de literaire kaart. “Michel was een chaoot, maar wel eentje met een enorm groot hart”, herinnert Luc Muylaert van Theater Aan Zee zich.

Corman, in de Witte Nonnenstraat 38, is een begrip in Oostende. Het is een van de weinige onafhankelijke boekhandels in België. De zaak werd opgericht in 1926 door Mathieu Corman, een wereldreiziger, journalist, uitgever en anarchist. De winkel opende aanvankelijk in de Adolf Buylstraat en werd in een mum van tijd een ronkende naam in de cultuurwereld. Zelfs geleerde Albert Einstein, filosoof Jean-Paul Sartre en schrijfster Simone de Beauvoir stapten de zaak binnen. Ook in Knokke en Brussel werden gelijknamige boekhandels geopend. Het filiaal in Antwerpen was een vrij kort leven beschoren. Uiteindelijk sloot de Oostendse winkel de deuren in 1986 door een samenloop van omstandigheden - Mathieu Corman zelf beroofde zich in 1975 van het leven. In december 1996 wekte Michel Kemp de winkel van Corman opnieuw tot leven. “Mijn vader was een vriend van de familie en boekhouder van de zaak. Hij handelde de toenmalige sluiting af, zowel die van Oostende als van Brussel”, vertelde Kemp destijds. “Ik was zelf op zoek naar een nieuwe uitdaging toen ik stopte met mijn verzekeringskantoor. Toen ik meer te weten kwam over het pand en de mogelijkheid zich voordeed, aarzelde ik niet om de winkel een doorstart te geven. Ik had het zelfs veel vroeger moeten doen.”

“Boeiende gesprekken”

Dankzij Kemp pronkte Corman opnieuw op de literaire en vooral culturele kaart. De winkel is bekend omwille van de lekker ouderwetse stijl van indeling en boekpresentatie en het ruime aanbod kunstboeken en Frans- en Engelstalige werken. Ook beroemd zijn de omslagen en bladwijzers die je bij elke aankoop toegestopt krijgt. Nog een reden van het succes: de klantenkaart die je na een aantal aankopen een korting gaf. Kemp was ook een voortrekker van literaire activiteiten in Oostende. In de winkel organiseerde hij regelmatig lezingen, boekvoorstellingen - die zijn er nog altijd, trouwens - en met een boekenstand tekende hij ook present op activiteiten van en in Vrijstaat O - nu KAAP - op de zeedijk. In 2017 liet Michel de zaak over aan een van zijn twee dochters, die dezelfde lijn blijft doortrekken. Bij de winkelmedewerkers was de verslagenheid groot. Hendrik Tratsaert, programmator bij KAAP - kende Michel goed. “Hij was een zeer belezen man en had veel over voor zijn klanten. Dankzij hem kende Corman een groot aanbod boeken, Michel volgde de boekenactualiteit op de voet. Vanuit Vrijstaat O. hebben we vaak samengewerkt en dat leidde tot interessante en boeiende gesprekken.”

“Oostende verliest fascinerend figuur”

Ook kunstenaar Herr Seele is vaste klant in de boekhandel. “Na Willy Willy verliest Oostende op korte termijn alweer een fascinerend figuur. Michel dronk zijn pintje in het volkscafé op de hoek van de straat en rookte graag een sigaretje. Wat hij met de winkel bereikte, is ongezien. Ondanks de kleine oppervlakte slaagde hij erin om op te boksen tegen de grote ketens. Geef toe, een stad is pas een stad dankzij een mooie boekhandel.”

“Groot hart”

Ook Luc Muylaert, algemeen coördinator bij Theater Aan Zee, was close met Kemp. “In zijn winkel moest je echt zoeken naar een boek, maar hij begeleidde je steeds met zachte hand. Ach, Michel was een hele goeie vriend, ik was er bijna dagelijks klant. ‘En heb je dit al gelezen? En kijk welk boek er nu is uitgegeven.’ Zo stopte hij me steeds enkele nieuwe titels toe. Michel was een chaoot - getuige de ordening van boeken in de winkel -, maar hij had zo’n groot hart. Zijn kennis van en hart voor literatuur was ongelooflijk.”

Michel Kemp werd 70 jaar en was al een tijdje ziek.