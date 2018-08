Meubels gedumpt in afvalcontainer 03 augustus 2018

02u32 0

Een vrouw uit de Euphrosina Beernaertstraat in Oostende moest gisterenmiddag de politie bellen omdat zijzelf een afvalcontainer had gehuurd, die op straat stond, maar enkele andere bewoners van de gelegenheid gebruik maakten om er hun oude meubels in te dumpen. De politie kon de verschillende sluikstorters identificeren en ze kregen een GAS-boete. (JHM)