Metagenics breidt Europese activiteiten uit 22 november 2018

02u23 0

Metagenics Europe, producent van voedingssupplementen met hoofdkwartier in Oostende, neemt zijn distributeur voor de Franse markt over: Bionutrics. Metagenics is marktleider in de Benelux en wil verder doorbreken in Europa. "De voorbije jaren kende Metagenics een sterke organische groei. De omzet is in tien jaar tijd verdrievoudigd", laat vicevoorzitter Paul Coussement weten. "Bionutrics is al meer dan 20 jaar de verdeler van onze producten in Frankrijk. Dankzij deze langdurige en uitstekende relatie zijn ze een gewaardeerde partner voor duizenden Franse gezondheidsprofessionals. Deze overname maakt deel uit van de strategie om aanwezig te zijn in de belangrijkste landen van de Europese Unie." In Oostende heeft Metagenics de afdelingen administratie en sales, R&D, productie, opslag en distributie. De Europese activiteiten zijn goed voor 220 medewerkers en een omzet van 53 miljoen euro. Bekende merknamen zijn MetaRelax en Probactiol. (TVA)