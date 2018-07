Met fietstaxi naar De Ballon 06 juli 2018

Het stadsbestuur start met een vervoersdienst in ontmoetingscentrum De Ballon in de Vuurtorenwijk. Minder mobiele mensen kunnen voortaan met een fietstaxi van en naar het ontmoetingscentrum. "Voor senioren is het niet altijd evident om de verplaatsing te maken", vertelt schepen Nancy Bourgoignie (sp.a). "In Zandvoorde maken we gebruik van autodeelbedrijf Cambio. In de Vuurtorenwijk kiezen we nu dus voor een nog duurzamer alternatief." De fietstaxi wordt bestuurd door een vrijwilliger. "De fietstaxi wordt vooral ingezet rond de middag, voor en na de maaltijd. Wie van de dienst gebruik wil maken, kan contact opnemen met de centrumleider." De fietstaxi kost 10.000 euro, maar de stad krijgt ruim 2.000 euro Europese subsidies. Het centrum gaat nu op zoek naar extra vrijwilligers. (TVA)