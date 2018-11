Met dank aan alle bouwprojecten: 'Noordzee Kranen' breidt uit 28 november 2018

02u25 0 Oostende De firma 'Noordzee Kranen & Transport' verhuist van de Ankerstraat naar industriezone Plassendale II. Ze zullen er eind dit jaar een gloednieuw en groter onderkomen beginnen bouwen.

Het bedrijf levert al tientallen jaren kranen aan tal van klanten. 'Noordzee Kranen & Transport' beschikt over telescopische kranen met hefcapaciteiten tot 300 ton en een giekhoogte tot 120 meter, zodat geen enkele hijsopdracht voor hen onmogelijk is. Het bedrijf heeft ook verschillende trekkers, opleggers en uitschuifare diepladers voor het transport van zwaar materieel. Ze hebben heel wat werk dankzij de vele bouwprojecten in de regio en leveren ook kranen voor de offshore industrie in de haven.





Twee jaar werken

"Momenteel zijn we gevestigd in de Ankerstraat, maar daar ontstaat er stilaan plaatsgebrek. Vandaar dat we een nieuw bedrijf bouwen in de industriezone Plassendale II", vertelt Mathias Vandendaele van het bedrijf. De werkzaamheden starten nog eind dit jaar of ten laatste begin 2019. "Eerst zullen we er de bodem verharden, daarna bouwen we carports en garages voor onze vrachtwagens. Die werken zouden klaar zijn tegen eind 2019. Vervolgens verhuizen we meteen ook alle kranen. Tot slot bouwen we ook nog kantoren en een werkplaats. Het volledige project is een investering van zo'n 1,5 miljoen euro en zou klaar moeten zijn binnen twee jaar."





Momenteel stelt Noordzeekranen 23 mensen te werk en dat aantal blijft gestaag aangroeien. (LBB)