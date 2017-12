Met billenkar naar Brugge voor Sea Shepherd 02u54 19 Foto Proot De studenten van Vives aan de start op de zeedijk. Oostende Zo'n 25 studenten bouw van hogeschool Vives zijn gisteren op de gocart gesprongen om een traject van 27 kilometer af te leggen van Oostende naar Brugge.

Ook enkele docenten fietsten mee, en onderweg sloten nog studenten en docenten zich bij de groep aan. De studenten vatten hun tocht aan op de zeedijk en fietsten langs de vaart Oostende-Brugge tot aan de Brugse campus. "Met deze tocht willen we Sea Shepherd ondersteunen, een internationale non-profit organisatie die wereldwijd zeeleven beschermt", vertellen Lien Velghe en Wannes Huyghe van Vives. "Per afgelegde kilometer krijgen we sponsoring van verschillende bedrijven, zoals Furnibo, Artes en Group Monument. Met die sponsoring alleen al hebben we ruim 700 euro ingezameld. Maar we hebben ook nog een kerstmarkt georganiseerd, en de opbrengst daarvan kennen we pas na dit weekend. Sowieso zijn we blij dat we een organisatie kunnen steunen die zich inzet voor onze zee. De link met Oostende is dan ook snel gemaakt." De rit duurde uiteindelijk meer dan vier uur. (TVA)