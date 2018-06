Met 100 km/u vliegen over de golven NIEUWE KUSTATTRACTIE FAST@SEA IS NIET VOOR ANGSTHAZEN LEEN BELPAEME

28 juni 2018

02u29 0 Oostende Voor snelheidsduivels die houden van een tochtje op zee, is er nu Fast@Sea, de laatste nieuwe attractie van Oostende. Daarmee vlieg je in een speedboot met maximaal 100 km/u over de golven.

Er bestaan wel meer mogelijkheden om een tochtje te maken op zee aan de kust. Fast@Sea richt zich weliswaar op mensen die wat meer pit willen tijdens hun tocht. De uitstap begint met het uitleggen van de veiligheidsvoorschriften. "Iedereen krijgt een reddingsvest en een bril omdat je aan die snelheden je ogen niet kan openhouden", legt mede-initiatiefnemer Xavier Cornez uit. Nu nog een koordje aan de bril hangen, zodat het ook echt op zijn plaats blijft en we kunnen vertrekken vanuit het kantoor in de Bonenstraat 13 naar het Montgomerydok. Daar ligt tussen de zeilboten ook de Capelli Tempest 750 Extreme. Deze boot is ervoor gemaakt om hoge snelheden te behalen, maar biedt ook de nodige veiligheid. Het is aangeraden (lees: nodig) om je stevig vast te houden. We namen gisteren de proef op de som en al tijdens het uitvaren konden we het zeilschip De Nele 'voorbijsteken'.





6 Beaufort

Iets verderop in zee is het installatieschip voor windmolens op weg naar de haven. In een mum van tijd bereiken we het schip en varen we even mee in de deining. Iets verderop kunnen we een bruinvis spotten. Er staat een stevige wind, 6 Beaufort laten we ons vertellen. "Dat is echt het maximum waarmee we bezoekers meenemen op zee. Er zijn hoge golven waardoor we geen al te hoge snelheden halen. Gemiddeld varen we met 60km/uur, de maximum snelheid is 100 km/uur", zegt schipper Olivier. De boot vliegt over de golven en bij een hoge golf spring je even in de lucht om daarna hard terug op het water te landen. Tijdens het binnenvaren geeft schipper Olivier nog eens goed gas om de ervaring af te sluiten.





De initiatiefnemers achter Fast@Sea zijn Philippe en Xavier Cornez. Philippe heeft 40 jaar ervaring in de marine als operations officer en tot vijf jaar geleden was hij directeur van Eguermin, de school voor mijnenbestrijding op zee in Oostende. "Sinds mijn pensioen ben ik freelance consultant in de maritieme sector. Dit project is ontstaan via gesprekken met onze schipper Olivier dHooge. Er is nog geen dergelijk aanbod om op zee te gaan aan onze kust. We zijn een aanvulling op onder meer de Franlis", vertelt Philippe. Fast@Sea is een ervaring voor wie meer pit wil, maar dat zijn niet enkel jonge mensen.





35 euro

"Veel mensen, ook iets oudere , dromen van zo'n ervaring, maar weinigen hebben het al eens gedaan." Het voordeel van de snelle boot is dat het zeer flexibel is. "Er ligt geen vaste route vast. Als we iets interessants zien dan varen we erheen", zegt Xavier.





Een tocht kost 35 euro voor wie op voorhand reserveert. Je kan ook mee naar de windmolens kijken of het vuurwerk bekijken van op zee.