Met 100 jaar oude motoren langs frontlijn 20 augustus 2018

Om en bij de honderd motards uit heel Europa hebben zaterdag de regio Diksmuide, Veurne, Middelkerke en Nieuwpoort doorkruist. Ze deden dat op hun motor die dateert uit de periode van de Eerste Wereldoorlog. Nick Jonckheere (42) uit Oostende was een van hen. "Ik rijd met een Premier uit 1914. Met die motor toerden militairen honderd jaar geleden langs deze frontlijn om boodschappen over te brengen", duidt Nick tijdens de tussenstop in Stuivekenskerke. "Het is fantastisch om dat vandaag opnieuw te mogen doen. Mijn dochter Elin (11) zit naast me en ook mijn pa Raf (75) is erbij." Ivo Willaert uit Mannekensvere, Jurgen Meeschaert uit Bredene en Hans Devos uit Tremelo werkten het parcours uit van de toertocht, die 'Where is Anna' heet. "Anna was een dienstmeid van koning Albert I in het kasteel Sint-Flora in De Moeren", zegt Ivo. "Behalve uit België komen de motards uit Engeland, Nederland, Duitsland, Italië en Oostenrijk." (GUS)