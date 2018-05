Mercator huldigt voormalige cadet Guy Verstraete 09 mei 2018

02u38 0 Oostende Zeilschip Mercator organiseert elk jaar een tentoonstelling aan boord van het schip. Het thema is dit jaar Guy Verstraete. Hij was een cadet van O/S Mercator die tijdens WO II voor de Engelse inlichtingsdienst werkte op Corsica. Uiteindelijk werd hij ontdekt en geëxecuteerd door de Italiaanse bezetter.

"Guy Verstraete ging in 1936 naar de Hogere Zeevaartschool in Antwerpen en kreeg zijn opleiding aan boord van Mercator. In 1936 studeerde hij af en kwam als 4de officier in dienst op de CARLIER onder kapitein Henry Teugels", vertelt Jo Dielman van vzw Zeilschip Mercator.





Tijdens de Tweede Wereldoorlog meldt hij zich vrijwillig aan voor de strijd tegen de nazi's.





"Zo kwam hij in Corsica terecht. Guy en zijn collega's zetten een luisterpost op in een kleine herderswoning in de bergen. Vandaar uit zond hij meer dan 40 berichten naar MI6 in Algiers. Na twee maanden werden ze weliswaar verraden door een informant en zwaar gefolterd. Tenslotte werden ze door een militair tribunaal in Bastia ter dood veroordeeld en ze werden geëxecuteerd door een vuurpeloton." De tentoonstelling op de Mercator over deze vergeten held werd gisteren plechtig geopend door burgemeester Johan Vande Lanotte en de familieleden van Guy Verstraete, waaronder zijn jongste broer, Jacques, die nu 95 jaar is. (LBB)