Mercator getroffen door lek: tot meter water in machinekamer Bart Boterman

12 maart 2019

15u23 24 Oostende Het museumschip Mercator in Oostende maakte sinds deze voormiddag water door een openstaande klep en een gesprongen leiding. In de machinekamer van het schip stond het binnengestroomde zeewater tot een meter hoog. “De situatie is inmiddels onder controle. Het lek is gedicht en de brandweer en civiele bescherming zijn ter plaatse”, duidt Björn Anseeuw (N-VA), schepen voor openbaar domein en stadseigendommen.

Het personeel op de Mercator merkte rond de middag dat er een ernstig probleem was toen de elektriciteit van het schip uit viel. Het gaat om een beveiligingsmechanisme dat in werking treedt wanneer er te veel water is binnengelopen. De brandweer spoedde zich ter plaatse en begon het water op te pompen. “Het lek werd meteen gedicht dus was het gevaar snel geweken. Intussen is ook de civiele bescherming gevorderd. Het water in de machinekamer is namelijk vervuild door olieresten en dat mag niet zomaar in het Mercatordok belanden. Er komen nog twee containers ter plaatse om het vervuilde water in op te slaan”, duidt schepen Anseeuw.

Volgens de schepen heeft het schip geen averij opgelopen. “Het peil stond weliswaar veel te hoog, maar waterschade is er niet. Normaal gezien kan de Mercator morgen opnieuw open voor toerisme”, besluit Anseeuw.