Mercator dreigt (heel even) te zinken: tot meter water in machinekamer Bart Boterman

12 maart 2019

15u23 38 Oostende Het was dinsdagmiddag alle hens aan dek op het zeilschip Mercator in Oostende. Door een lek liep de machinekamer tot een meter hoog onder met zeewater. “De oorzaak was een breuk in een oude leiding, die niet werd vervangen tijdens de restauratie”, zegt Jo Dielman, voorzitter van vzw Zeilschip Mercator.

Een monument dreigde dinsdagnamiddag even te zinken. Het personeel op de Mercator merkte dat er een ernstig probleem was toen de elektriciteit van het schip uit viel. Het gaat om een beveiligingsmechanisme dat in gang treedt wanneer het water in de romp van het schip een bepaalde grens bereikt. “In een korte tijd was de machinekamer onder gelopen. Het water stond een meter hoog en liep binnen via een klep. Die klep staat altijd open, maar erachter loopt een leiding en daarin is een breuk ontstaan”, verduidelijkt voorzitter Jo Dielman.

De brandweer werd meteen verwittigd en spoedde zich ter plaatse. “Het lek was uiteindelijk snel gedicht en het gevaar geweken. De civiele bescherming is wel tot hier gekomen met reservoirs om het water uit de machinekamer in over te pompen. Het zeewater was namelijk vervuild door olieresten in de machinekamer, zodat het niet opnieuw in zee terecht mocht komen”, aldus de voorzitter van het drijvend museum.

Het Zeilschip Mercator ligt pas sinds maart 2017 terug in Oostende, na een grondige restauratie die anderhalf jaar duurde. Hoe kan dit lek plots voorvallen? “Viet alles is toen vervangen geweest. Er zijn vooral structurele werken uitgevoerd. In het schip lopen nog steeds veel oude loden buizen die dateren van het bouwjaar 1932. Mogelijks was er al een maand een scheurtje in de leiding, maar is die recent volledig gebarsten. Met de gevolgen van dien”, adus Jo Dielman verder.

De Mercator raakte niet beschadigd door het incident. “Gelukkig maar. In elk schip staat een laagje water in de romp en in de Mercator is dat niet anders. Waterschade is er niet. We kunnen zelfs spreken van een geluk bij een ongeluk. De machinekamer is nu eens grondig gepoetst”, kan er bij de voorzitter toch nog een grapje vanaf. De Mercator ging rond 16.30 uur zelfs nog voor het resterende half uur opnieuw openen voor bezoekers. Eind goed, al goed.